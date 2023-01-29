شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق مانشستر يونايتد يتخطى ريدينج بثلاثية برازيلية ويبلغ ثمن نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على نظيره ريدينج بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "الأولد ترافورد"، ضمن مواجهات الدور الرابع من البطولة.

فريق مانشستر يونايتد يتخطى ريدينج بثلاثية برازيلية ويبلغ ثمن نهائي الكأس

وجاءت اللقطة الأبرز في الشوط الأول عندما سجل راشفورد هدفا وتم إلغاءه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو ثنائية رائعة لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 54 و58 على الترتيب، ليضيف مواطنه فريد الهدف الثالث في الدقيقة 66.

فيما أحرز ريدينج هدفه الوحيد عبر اللاعب أمادو ساليف في الدقيقة 72، فيما تعرض أندي كارول مهاجم ريدينج للطرد في الدقيقة 66.

وبذلك يتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من البطولة الأقدم في كرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا/ الدفاع: ليندلوف، ماجواير، وان بيساكا، مالاسيا/ الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، إريكسن/ الهجوم: راشفورد، أنتوني، فيجورست.

وتأهل مان يونايتد للدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي بعد تفوقه على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خطف ريدينج بطاقة العبور على حساب واتفورد بالفوز بهدفين دون رد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 3 وخسارة 5 وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 25