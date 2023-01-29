شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة يخوضها فريق الزمالك عندما يلتقى مع فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2-1، في الوقت الذى يبحث فيه فيوتشر عن تحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

وواجه على ماهر المدير الفنى لفيوتشر فريق الزمالك فى 9 مباريات قبل لقاء الليلة، سواء كان مديراً فنياً لإنبى أو الاسيوطى سبورت "بيراميدز حالياً" أو سموحة أو المصرى البورسعيدى أو فيوتشر لم يعرف الفوز فى أى منها، حيث تعادل مرة واحدة وخسر 8 لقاءات وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.



علي ماهر

وكانت آخر مواجهة لعلى ماهر أمام الزمالك تلك التى أقيمت فى 28 يوليو 2022 وخسرها المدرب الشاب بهدف دون رد حينما كان مديرًا فنيًا لفيوتشر فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة 27 للمسابقة .

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12، وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.