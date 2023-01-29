شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

عين الحكم محمود البنا لإدارة المباراة بمعاونة أحمد حسام طه وأحمد نوفل، وسيكون مبروك نبيل حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكمًا للفيديو، وهاني العراقي مساعدا لحكم الفيديو.

وإجمالا.. أدار محمود البنا 28 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 16 منها وتعادل 6 مرات وخسر 6 لقاءات.

فيوتشر يحتل وصافة الدوري برصيد 31 نقطة، ويحل الزمالك خامسا برصيد 26 نقطة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تعتبر مواجهة فيوتشر هى الأولى لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية، ويسعى نبيه لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق الأبيض، بعد سلسلة اهدار النقاط في المواجهات الماضية، وأدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، وعمل أسامة نبيه على إعادة الثقة للاعبي فريقه وحثهم على استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، والاستعداد بقوة لمواجهات دورى أبطال أفريقيا المقبلة.