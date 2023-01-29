- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حراس الأهلى فى كأس العالم للأندية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وفي كل نسخة من النسخ السبعة السابقة، كان لحراس مرمى القلعة الحمراء دور واضح وبصمة في تحويل نتائج المباريات وحصد الانتصارات.
وجاءت مشاركة حراس الأهلي في النسخ الماضية كالتالي:
حراس الاهلي
محمد الشناوي
لعب: 3
سكن شباكه: 2
علي لطفي
لعب: 3
سكن شباكه: 2
عصام الحضري
لعب: 3
سكن شباكه: 3
شريف إكرامي
لعب: 4
سكن شباكه: 9
وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013
وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.