شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض أول مران بالمغرب استعدادًا لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب ريمل بمدينة تطوان المغربية لخوض مرانه الأول بالمغرب، ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة تطوان بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية ، وشهدت حالة الطقس صباح اليوم هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

وشهدت رحلة الأهلي للمغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية العديد من الكواليس والمواقف المهمة التى رصدتها صفحة النادى على فيس بوك. ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب اليوم، الأحد، فى الملعب الذى تم تخصيصه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذى يُشرف على البطولة، وغادرت بعثة الأهلي القاهرة أمس، السبت، على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.

وبدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك كونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال.

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.