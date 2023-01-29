شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. فريدة عثمان فراشة مصرية تتوج بأول ميدالية عالمية فى السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت فريدة عثمان، الفراشة المصرية فى رياضة السباحة، أن تخطف الأنظار فى هذه الرياضة فى ظل مواصلة تحقيقها إنجازات كبيرة بطموحات لتحقيق المزيد.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشرة لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

حققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.

ونجحت مؤخرا أيضا فى تحقيق رقم قياسي جديد، خلال منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة بودابست فى المجر، بعدما أنهت السباق في زمن قدره 25.38 ثانية وهو زمن إفريقي جديد، وكذلك حصولها على المركز الرابع في البطولة.

تأهلت فريدة عثمان، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الأخيرة ، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.

حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حر وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ 50 متر فراشة.