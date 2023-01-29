شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد أحمد القندوسى 31 يناير بسبب أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيد النادي الأهلي اللاعب الجزائري أحمد القندوسي فى قائمته المحلية والأفريقية قبل غلق باب القيد يوم 31 يناير الجاري بعد التعاقد معه قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري أمس، السبت، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

ورفض الأهلي انضمام القندوسي لبعثة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أى لوائح أو قوانين، وأكد الأهلي أنه سيترك قندوسي للمساهمة مع زملائه فى المنتخب الجزائرى لمواصلة مشوارهم الناجح فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التى تستضيفها الجزائر حالياً.

ومن المقرر أن يُنهي الأهلي إجراءات قيد القندوسي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إغلاق باب القيد محلياً وأفريقياً، ما يعني أن مشوار اللاعب مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين سينتهى يوم 31 يناير الجارى.

ويشارك القندوسي مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا للمحليين، وحال قيده مع الأهلي سيتحوّل إلى لاعب محترف، لذا سيتم استبعاده من قائمة منتخب الجزائر للمحليين.

ويلتقى منتخب الجزائر مع النيجر فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة فى نصف نهائي البطولة على ملعب ميلود هدفي، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة السنغال ومدغشقر فى نهائي البطولة يوم 4 فبراير المقبل.

ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية مازال مُمكناً حتى يوم 30 يناير الجاري، وأعلن الأهلي ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة.

ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

ووجه قندوسي الشكر للأهلي سواء الجهاز الفني أو الإدارة على التمسك بالتعاقد معه، متمنيًا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه بالفريق في حصد المزيد من البطولات على كل المستويات.