شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتلقى عرضا رسمياً من سيراميكا لضم المغربى أحمد بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو نادي أسوان عرضاً رسمياً من نادى سيراميكا لضم المغربي أحمد بلحاج فى الساعات المقبلة، قبل غلق باب القيد الشتوي.

وكشف مصدر فى نادي أسوان أن العديد من الأندية تفاوض بلحاج، لكن العرض الرسمى الوحيد على مائدة مجلس الإدارة الآن هو عرض سيراميكا.

وأوضح أن هناك مناقشات ودية عبر وكلاء اللاعبين من بعض الأندية الأخرى ومنها الزمالك وبيراميدز، لكن ما تدرسه لجنة الكرة الآن هو العرض الرسمى من سيراميكا.

وتحدث أحمد بلحاج، لاعب فريق أسوان، عن تأثير أيمن الرمادي، مدرب فريق أسوان، في المستوى الفني الخاص به. وقال بلحاج، في تصريحات تليفزيونية، "منذ اليوم الأول تلقيت ترحيبا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، وخاصة الشعب الأسواني".

وأضاف، "منذ قدوم أيمن الرمادى غير الكثير من الأشياء، وكان ينصحنى دائما بالهدوء وأبتعد عن التوتر، وهذا ساعدني كثيرا، وربيع ياسين أيضا ساعدني جدا، صراحة الثنائي ساعدني كثيرا".

وعن الفوز على الزمالك في الدوري قال، "عندما تلعب أمام فريق كبير تحتاج أن تكون أكثر تركيزا وانتباها، وفي النهاية نجحنا فى تحقيق الفوز".