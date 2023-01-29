شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط على بيراميدز بـ"رغبة" عبد الله السعيد لحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط مسئولو نادي الزمالك على نظرائهم فى بيراميدز من أجل الموافقة على بيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل انتهاء فترة الانتقالات.

ويعتمد الزمالك، فى ضغطه على بيراميدز، على "رغبة" عبد الله السعيد الذى يرغب فى أن يختتم حياته الكروية بنادي الزمالك، كما أن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا وتولي أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية، دفع الزمالك لتكثيف المفاوضات لضم اللاعب، خاصة أن فيريرا كان لا يشجع على التعاقد مع السعيد نظرًا لعدم الحاجة لخدماته فى مركز صانع اللعب.