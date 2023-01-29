شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يضمن صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للأسبوع الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، صدارة التصنيف العالمي، على الرغم من خروجه مبكراً من الـ16 ببطولة الأبطال للاسكواش التى أقيمت خلال الأسبوع الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية كأول بطولة بفئة البلاتينيوم فى العام الجارى.

وكانت صدارة عسل مهددة بعد خروجه بداعى الإصابة من البطولة، غير أن هزيمة النيوزيلندي بول كول أمام البيروفى دييجوا إلياس فى نصف النهائي، وكذلك خروج الإنجليزي محمد الشوربجي مبكراً من الدور التمهيدي، ساعدا عسل للحفاظ على صدارة التصنيف في ظل غياب المصنف الثانى عالمياً على فرج لاعب وادى دجلة عن المشاركة فى البطولات بسبب إصابة الركبة.

وكان مصطفى عسل قد تصدر التصنيف لأول مرة فى تاريخه في بداية يناير الجاري، ويعد عسل أصغر لاعب مصرى يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة هيوستن للاسكواش.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.