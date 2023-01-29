شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك لمنتخبى مصر والمجر فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز فى المواجهة التى ستجمعه بالمجر فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، للاحتفاظ بالمركز السابع فى ختام تحديد المراكز ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد.

ويتفوق منتخب الفراعنة من حيث عدد الفوز بتحقيق 5 انتصارات فى هذه النسخة مقابل 4 للمنتخب المجرى.

وخسر منتخب الفراعنة 3 مباريات مقابل 4 للمنتخب المجرى، وسجل منتخبنا الوطنى 236 هدفاً مقابل 231 هدفاً للمجر.

صوب منتخب الفراعنة 370 تصويبة مقابل 390 لمنتخب المجر، تصدى حراس مرمى الفراعنة لـ 97 تصويبة مقابل 82 لحراس المجر.

ويسعى منتخب اليد فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 التى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35-34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26-22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد فى ظل صعود منتخبنا الوطنى ثانى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30-25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26-22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33-28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.