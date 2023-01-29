محمد معروف حكماً لكلاسيكو تونس بين الترجى والنجم الساحلى.. والحنفى رابعاً

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة كلاسيكو تونس بين الترجى الرياضي والنجم الساحلي.

ويضم الطاقم محمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي أبوزيد "هلهل" مساعد ثانى ومحمد الحنفى حكما رابعا.

ويلتقي فريق الترجي نظيره النجم الساحلى على الملعب الأولمبي بسوسة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري التونسي غدا الاثنين.

ويعتبر معروف ورفاقه من حكام النخبة الأفريقية المتميزين الذي يثق فيهم الاتحاد الأفريقي بعدما قدموا أداء طيب ومستوي مردود مميز فى مواجهات سابقة.

فى سياق آخر، أصدر نادي الترجي التونسي، منافس الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بيانًا، السبت، بشأن الحضور الجماهيرى خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، برفقة الزمالك والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح الترجي، فى بيانه، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إغلاق أجزاء من ملعب رادس الذي يستضيف مباريات الترجي في دوري أبطال أفريقيا، بداعي عدم الجاهزية وتوافر الشروط، موضحا أن هذا القرار سيحرمه مما يقرب من 30 ألف مشجع فى كل مباراة، خلال منافسات دور المجموعات الأفريقي.

ومن المقرر أن الزمالك سيواجه الترجي، على ملعب الأخير، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي.

وجاء البيان كالتالي، "في إطار الاستعداد لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للأندية سنة 2023 أدى وفد عن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيارة تفقدية إلى الملعب الأولمبي برادس قصد تأهيله لاحتضان مقابلات الترجي الرياضي التونسي في هذه المسابقة، وقد قرر الاتحاد الأفريقي على أثر هذه الزيارة غلق مدارج المنعرجين الجنوبي والـشـمـالـي بسبب عدم وجود الـكـراسي بهما وهو الشرط الذي تفرضه لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول إلى هذه الـمـدارج".

وتابع البيان: "على ضوء هذا القرار فإن الترجي الرياضي التونسي سيحرم من حوالي 30 ألف مناصر في كل مباراة، وعلى هذا الأساس وبوصفه رافع الراية الوطنية في هذه المسابقة فإن إدارة النادي تطلب من السلط المعنية وخاصة إدارة الحـي الـوطـنـي الرياضي تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقـت وتوفير الكراسي بالـمـنـعـرجين حتى يـتـمـكـن الـفـريـق مـن الـلـعـب أمام جماهيره في الـمـنـعـرجـيـن الـجـنـوبـي والشمالي خلال لقاءاته القارية وحتى لا تتأثر حظوظ الفريق في هذا الدور الـمـتـقـدم والـهام من دوري أبطال أفريقيا للأندية".