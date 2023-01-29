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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة مصر والمجر في كأس العالم لكرة اليد 2023 المقامة بالسويد وبولندا، على المركز السابع.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والمجر في كأس العالم لكرة اليد 2023

وتوقفت مسيرة منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد عند الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام السويد 22-26، ثم خسر فيما بعد بفارق هدف 34-35 ضد ألمانيا في نصف نهائي مباريات المراكز من الخامس إلى الثامن.

على الجانب الآخر، سيواجه منتخب مصر اليوم الأحد منتخب المجر الذي تلقى أكبر خسارة في ربع النهائي 23-40 من السويد، ثم خسر لاحقًا من النرويج 25-33.



تنقل مباريات كأس العالم لكرة اليد في مصر عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، حيث نالت القناة بشكل حصري حقوق بث لقاءات "الفراعنة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباريات مصر في المسابقة، وهي القناة المنوط بها إذاعة لقاء المجر يوم الأحد.

ولكن على الجانب الآخر، لا توجد طريقة لمتابعة المباراة بين مصر والمجر في كأس العالم لكرة اليد 2023 عبر البث المباشر عبر الإنترنت، لأن "أون تايم سبورتس" لا تبث المباريات على منصات "يوتيوب" أو "فيس بوك".

تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات



التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6



وستنطلق مباراة مصر مع المجر في لقاء المركزين السابع والثامن لكأس العالم لكرة اليد 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.