شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتجمع غداً استعداداً لمواجهة الجابون ودياً الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الأوليمبي لكرة القدم معسكرا مغلقا غدا، الاثنين، استعدادا لمواجهة الجابون وديا الجمعة المقبل، فى إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة فى الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية وهى البطولة المؤهلة إلى اولمبياد باريس 2024.

ووصل منتخب الجابون إلى القاهرة استعدادا للقاء الودى الذى يعتبره الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة ميكالى المدير الفنى خطوة مهمة على طريق الإعداد لجولة الحسم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب ميكالى مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم.

وكان جهاز المنتخب اختار قائمة المعسكر والتى ضمت 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى

يوسف نادر عبد الغفار

محمد جميل نديم

علي الجابري

محمد أحمد سيحا

الدفاع

حسام عبد المجيد

حاتم محمد محمود

محمد حسام الدين

محمد طارق

أحمد عيد

إسلام المزين

محمد مغربي

محمد سمير

أحمد سيد عبد النبي

الوسط

إبراهيم عادل

محمود صابر

عماد ميهوب

زياد فرج

محمد سعيد "مكرونة"

مصطفى سعد "ميسي"

محمد محمد شحاتة

محمود جهاد

علي زعزع

عبد الغني محمد

الهجوم

حسام أشرف

أسامة فيصل

عبد الرحمن عاطف