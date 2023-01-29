شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وديانج الأبرز.. 5 نماذج تُبشّر بنجاح تجربة القندوسى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي ظهوراً مُتميّزاً للجزائري أحمد القندوسي، الذى تعاقد معه النادي أمس، السبت، بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من وفاق سطيف الجزائري.

ويُمني جمهور النادي الأهلي تكرار تجارب ناجحة ارتدت القميص الأحمر قادمة من دوريات شمال أفريقيا، وفى مقدمتها التونسي أنيس بوجلبان الذى تواجد فى الجيل الذهبي للأهلي، ومواطنه على معلول الذى مازال يُبدع ويساهم مع الأهلي فى مسيرة الانتصارات والبطولات المحلية والقارية.

وهناك أيضاً المغربي وليد آزارو الذى حصل على لقب هداف الدورى المصري وساهم في إنتصارات كثيرة مع الأحمر بعدما انتقل له قادما من نادى الدفاع الحسني الجديدي ، بجانب المالي آليو ديانج الذي إنتقل للأهلي من مولودية الجزائر والذي حقق _ومازال_ نجاحات كثيرة مع المارد الأحمر.

ورغم أن تجربة المغربي بدر بانون مع الأهلي لم تكن طويلة حيث انضم للفريق الأهلاوي قادماً من الرجاء المغربي إلا أن اللاعب ساهم مع الأهلي في الفوز بالسوبر الأفريقي (مرتان) ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

النجاح الملحوظ للصفقات القادمة للأهلي من دوريات شمال أفريقيا تُمثل "بُشرة خير" لدى الجماهير الأهلاوية بشأن مستقبل الجزائري القندوسي خاصة أن الأخير من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة ومازال صغير السن.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وقال توفيق إنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادى وفاق سطيف، فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط الناديين الشقيقين.

قندوسي هو رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو".

وجاءت أرقام قندوسي حسب موقع "ترانسفيرماركت" كالتالي:

شارك في: 107 مباريات

سجل: 22 هدفاً

صنع: 19 هدفاً

السن: 23 عاماً

القيمة السوقية: 1.3 مليون يورو

الطول: 1.76 سم

المركز: كل مراكز الوسط والجناح الأيسر