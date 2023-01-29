شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يدرس إقامة معسكر مبكر للإسماعيلى استعداداً لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو إقامة معسكر مغلق للفريق قبل 4 أيام من مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري

ويسعى ميدو وجهازه المعاون من إقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسياً من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية لتصحيح وضع الفريق الحالى الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الإسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولي قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.