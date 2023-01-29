شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان بين الزمالك وفيوتشر قبل مواجهة الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع فيوتشر باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، في الوقت الذى يبحث فيه فيوتشر عن تحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

وتعد مباراة الليلة هى الثالثة بين الزمالك وفيوتشر، فقد التقى الفريقان فى مباراتين قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض فيهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز فى اللقاء الثانى والأخير بهدف دون رد .



مواجهات الزمالك وفيوتشر

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في مواجهة فيوتشر بعض التعديلات، خاصة فى ظل تجهيز أحمد فتوح للعودة للمشاركة من جديد، فمن المتوقع أن حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار، في الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو، في الهجوم: سيف الجزيرى.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن.