شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقترب من إنبى بعد الرحيل عن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو مرعى، مهاجم المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى إنبي لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادي المصري بالتراضي.

عمرو مرعي سبق ولعب فى صفوف إنبي، وتألق مع الفريق البترولي بعدما شارك فى 33 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 أخرى، وتعد تلك الفترة هى الأكثر توهجاً فى مسيرة مرعي.

ومنح حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها النادي البورسعيدي أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، في الجولة رقم 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستأنف النادي المصري تدريباته غداً الاثنين، داخل معسكره بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة سموحة في الجولة 17 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.

وتعد هزيمة المصري أمام فاركو، هي الثانية للفريق البورسعيدي تحت القيادة الفنية لحسام حسن، حيث قاد العميد الفريق البورسعيدي في 10 مباريات حتى الآن، خسر مباراتين، وفاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى.