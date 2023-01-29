الامارات | مدرب البايرن يقر بوجود "أزمة نتائج" قبل موقعة سان جرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مدرب بايرن ميونيخ الالماني يوليان ناغلسمان السبت بوجود "أزمة نتائج"، قبل موقعة الفريق النارية ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. واكتفى بايرن أمس بالتعادل الثالث تواليًا في العام الجديد منذ استئناف البوندسليغا، أمام أينتراخت فرانكفورت (1-1)، وتقلص قدمه في الصدارة الى نقطة واحدة فقط. يحلّ على سان جرمان في العاصمة الفرنسية ذهابًا في 14 فبراير المقبل. وقال ناغلسمان "إذا لا تُحقق النتائج المرجوّة، فأنت إذًا في أزمة نتائج". وتابع "هناك أمور أسوأ في الحياة من ذلك، ولكنها ليست سلسلة جيدة".

وبعد أن عاد من العطلة الشتوية متقدمًا بفارق أربع نقاط في الصدارة، بان الآن الفارق نقطة يتيمة مع أونيون برلين. وفي حال فوز بوروسيا دورتموند الاحد، ستصبح أربعة فرق على بُعد ثلاث نقاط أو أقل منه. تابع ناغلسمان "كي تتمكن من لعب المباريات الكبيرة، عليك أيضًا أن تلعب المباريات الصغيرة بطريقة تجعلك في حالة جيدة من الناحية النفسية".

وأضاف "لم يتبقَ لدينا الكثير من الوقت قبل المباريات الكبيرة حقًا. لذا علينا أن نبدأ في مرحلة ما. الخطوة الأولى دائمًا هي الأصعب". ويستقبل البافاري منافسه سان جرمان إيابًا في الثامن من مارس، علمًا أنه لا يزال يعاني من الغيابات.

يغيب الحارس الدولي مانويل نوير والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموسم، ومن غير المتوقع عودة المهاجم السنغالي ساديو مانيه للمباراة الاولى ضد سان جرمان. كما يغيب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال مونديال قطر 2022.