شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبي الأهلي بالمغرب قبل انطلاق مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي لجلسة تصوير فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، خلال الأيام المقبلة، ويُشرف الفيفا على هذه الجلسة التى تتم لجميع الفرق المشاركة فى البطولة العالمية التى تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وفى السياق ذاته، بدأ حسين الشحات، لاعب الأهلي، المشاركة فى تدريبات الفريق؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الشحات للتدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري بسبب آلام بسيطة فى الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك فى المران.