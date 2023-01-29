شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفيوتشر فى الجولة 16 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة يخوضها فريق الزمالك عندما يلتقى مع فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، في الوقت الذى يبحث فيه فيوتشر عن تحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

أول اختبار لأسامة نبيه

تعتبر مواجهة فيوتشر هى الأولى لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية، ويسعى نبيه لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق الأبيض، بعد سلسلة اهدار النقاط في المواجهات الماضية، وأدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، وعمل أسامة نبيه على إعادة الثقة للاعبي فريقه وحثهم على استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، والاستعداد بقوة لمواجهات دورى أبطال أفريقيا المقبلة.

ماذا قدم الزمالك وفيوتشر بالدوري

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12، وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في مواجهة فيوتشر بعض التعديلات، خاصة فى ظل تجهيز أحمد فتوح للعودة للمشاركة من جديد، فمن المتوقع أن حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار، في الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو، في الهجوم: سيف الجزيرى.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ويفتقد فيوتشر لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه أمام الزمالك بسبب الإصابة وهم، محمود عبد الرحيم جنش، وعمر كمال عبد الواحد وسعد سمير، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن.