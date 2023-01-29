شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "لا بديل عن الفوز" يخوض فريقا الزمالك وفيوتشر مباراة قوية، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، فى الوقت الذى يسعى فيوتشر لتحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

وتعتبر مواجهة فيوتشر هى المباراة الأول لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية، ويسعى نبيه لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق الأبيض، بعد سلسلة اهدار النقاط في المواجهات الماضية، وأدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، وعمل أسامة نبيه على إعادة الثقة للاعبي فريقه وحثهم على استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، والاستعداد بقوة لمواجهات دورى أبطال أفريقيا المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدفا، وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل فى 7، ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

يفتقد فيوتشر جهود ثلاثة من أهم لاعبيه فى مواجهة الزمالك بسبب الإصابة وهم محمود عبد الرحيم جنش، وعمر كمال عبد الواحد وسعد سمير، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدى فى حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن.