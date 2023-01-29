شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر للمحليين: قندوسى متواجد معنا بالمعسكر ونتمنى استمراره حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق صالح باي عبود، المتحدث الرسمي باسم منتخب الجزائر للمحليين، على انضمام أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف الجزائري، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبود في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أبارك للأهلي على ضم قندوسي، وأتمنى له الفوز على أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، وهناك رغبة في بقاء اللاعب مع منتخب بلاده لنهاية المعسكر الحالي لبطولة أمم أفريقيا للمحليين".

وأضاف: "طلبنا من الاتحاد الجزائري بقاء قندوسي حتى مباراة الثلاثاء على أقل تقدير وننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات".

وتابع: "قندوسي متواجد في معسكر منتخب الجزائر للمحليين والفريق لديه لقاء مهم أمام النيجر، وإذا ما تأهل سيلعب النهائي يوم 4 فبراير، ونسعى لبقاء اللاعب في المنتخب".

واختتم عبود تصريحاته قائلا: "نحاول للتوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن استمرار قندوسي حتى إلى مباراة الثلاثاء بفضل العلاقات الرائعة مع الأهلي، وأتمنى توفيق الأهلي والوصول إلى أبعد مدى في مونديال الأندية".