شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كريستيانو رونالدو ينوي مغادرة النصر السعودي.. لماذا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن النصر السعودي لن يكون المحطة الأخيرة في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعالم كرة القدم.

رونالدو وعقب انتقاله إلى النصر أعلن بأنه أنهى مسيرته في أوروبا، وفضل البحث عن تجربة جديدة خارجها، ليقبل بالانتقال لصفوف النصر.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن رونالدو الذي سيبلغ بعد أيام قليلة عامه الـ38 سيعتزل كرة القدم بصفوف النصر سواء عند نهاية عقده في صيف 2025 أو حال قرر تجديده لفترة أخرى.

لكن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، يرى عكس ذلك تماما، وأن الدون البرتغالي لن ينهي مسيرته في النادي السعودي وسيعتزل خارج صفوف "العالمي".

وقال رودي جارسيا عن هذا الأمر: "كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية، لأنه يساعد في تشتيت المدافعين، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "sportskeeda" البريطاني، نقلا عن محطة "توك سبورت" الإذاعية: "ومع ذلك هو لن ينهي مسيرته الكروية بشكل نهائي في النصر، سيعود إلى أوروبا".

يذكر أن رونالدو خاض مباراتين فقط مع النصر بشكل رسمي دون أن يسجل فيهما أي هدف، علما بأنه أحرز هدفين خلال مشاركته في مباراة كأس موسم الرياض الودية التي جمعت فريق نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان.

وكان النصر أعلن أواخر الشهر الماضي تعاقده رسميا مع رونالدو بشكل مجاني بعد شهرين على فسخ عقده رفقة مانشستر يونايتد بسبب خلافات من إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ووقع رونالدو على عقود مع النصر حتى يونيو/ حزيران 2025 وبراتب سنوي قدرته التقارير الصحفية بنحو 200 مليون يورو.