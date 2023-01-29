شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترك قندوسي للمشاركة مع منتخب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين وسوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع قندوسي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، حيث تمت الصفقة مقابل مليون دولار.

ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.