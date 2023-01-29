شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يتسلم تقرير لجنة الكرة فى أسوان عن صفقات الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، تقريراً من لجنة الكرة بالنادي خلال ساعات عن خطة التعاقدات الشتوية التى أنجزها النادي فى ضوء الإمكانيات المادية المتاحة.

ونجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين، منهم علاء سلامة وبلال السيد والكابو، ومؤخرا تم الاتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى، والذى وافق على إعارة لمدة 6 أشهر والانضمام لنادى أسوان لكل من اللاعب أحمد أشرف فى مركز وسط الملعب مواليد 2001 واللاعب محمد حمدى ميسى جناح وسط مهاجم مواليد 2003.

جاءت الصفقتان الأخيرتان فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول وتلبية احتياجات المدير الفنى خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير 2023.

وواصلت لجنة الكرة والتعاقدات بأسوان جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023.

وكشف أيمن الرمادي مدرب فريق أسوان موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة قائلا، "لاعبو أسوان مجتهدون ويرغبون فى تقديم الأفضل، كل مبارياتنا كانت جيدة باستثناء لقاء حرس الحدود، ولم نكن محظوظين أمام طلائع الجيش، وكنا نحتاج للتوفيق للفوز على الطلائع".

وعن موقفه من الاستمرار مع أسوان قال الرمادى، "عايزين نوفر الحد الأدنى لإقامة فريق كرة قدم، مثلما كان الحال في وقت سابق، الإدارة تجتهد واحنا في طريقنا لتوفير الحد الأدنى، وأعتقد أن هذا أمر جيد في الوقت الحالي".