شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الجولة 16 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة صعبة عندما يلتقى مع فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، في الوقت الذى يبحث فيه فيوتشر عن تحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى.

الزمالك وفيوتشر.. الظهور الأول لأسامة نبيه

مباراة فيوتشر هى الأولى لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية للزمالك، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفارس الأبيض، بعد سلسلة إهدار النقاط فى المواجهات الماضية، وأدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، وعمل أسامة نبيه على إعادة الثقة للاعبي فريقه وحثهم على استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، والاستعداد بقوة لمواجهات دورى أبطال أفريقيا المقبلة.

الزمالك وفيوتشر.. ترتيب الفريقين بالدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، من 15 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدفا، وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.

الزمالك وفيوتشر.. التشكيل المتوقع للأبيض

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة فيوتشر بعض التعديلات، خاصة فى ظل تجهيز أحمد فتوح للعودة للمشاركة من جديد، فمن المتوقع أن حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار، في الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو، في الهجوم: سيف الجزيرى.

الزمالك وفيوتشر.. التشكيل المتوقع لأبناء علي ماهر

ويفتقد فيوتشر لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك بسبب الإصابة وهم، محمود عبد الرحيم جنش، وعمر كمال عبد الواحد وسعد سمير، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن