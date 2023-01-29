«نداء إلى رئيس الجمهورية: الخطيب هيولع البلد».. أول تعليق من مرتضى منصور على خطف الأهلي لصفقة قندوسي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق كد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعاقد النادي الأهلي مع الجزائري أحمد قندوسي، مشيراً إلى أن مسئولي نادي وفاق سطيف "تواصلوا معه بشكل مباشر من أجل بيع اللاعب".

وكان الأهلي قد أعلن مساء السبت تعاقده مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي قادمًا من وفاق سطيف، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال مرتضى: "رئيس وفاق سطيف سمسار، تواصل معي يوم 16 يناير الجاري من أجل بيع القندوسي، وهو الذي عرض عليّ اللاعب".

وذاع مرتضى منصور رسالة صوتية لرئيس وفاق سطيف تتضمن عرض قندوسي على الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك: "رئيس وفاق سطيف طرد وكلاء سوريين بسبب طلبهم عمولة في صفقة قندوسي، لأنه هو من يريد العمولة، وهو الذي فوت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الماضية في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "سبق وعرض على الأهلي والزمالك اللاعب من قبل، ولكن لم نكن نحتاجه حينها".

وواصل مرتضى: "رئيس وفاق سطيف طلب 500 ألف دولار مقابل بيع اللاعب ولكن محمود الخطيب رئيس الأهلي عرض 2 مليون دولار، هل يعقل أن أجلب لاعبًا بـ60 مليون جنيه بعد أن كان بـ15 مليون جنيه؟!".

ووجه مرتضى منصور نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "يا سيادة الرئيس محمود الخطيب لا يستطيع تحمل المسؤولية (وهيولع البلد)، الخطيب يلعب بالنار".

وأضاف: "الموضوع تخطى مرحلة الصفقات، ووصل إلى حرب أهلية بين جماهير الزمالك والأهلي عن قصد".

وأكد منصور: "لم نتفاوض قط على صفقة يتحدث عنها الأهلي، ولم نوقع مع لاعب لديه عقد مستمر مع الأحمر، هذا هو الوضع الطبيعي، لا يصح أن تتزوج سيدة على زوجها وإلا يُعتبر زنا، وهذا زنا رياضي".

وتابع: "حدث اتفاق بيني ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على أن يضم محمود علاء مُقابل مروان عطية، وأعطيته علاء وطلبت بديله، ولكنه استسمحني أن يترك مروان في يونيو المقبل، وأكد أنه لن يبيعه في يناير الجاري".

وأضاف رئيس الزمالك: "لكن محمود الخطيب يريد أن يقول لجماهير الأهلي نحن نخطف اللاعبين وتعاقد مع مروان عطية رغم أن كولر المدير الفني للأحمر يحتاج رأس حربة، ولكن الخطيب يريد أن تناديه الجماهير بـ بيبو الأسطورة، لا أنت لست أسطورة هذا إهدار مال عام وغسيل أموال".

وكشف مرتضى: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حاول التعاقد مع موليكا بـ3 ملايين دولار ونصف ونادي بشكتاش طلب 5 ملايين، لن أقل من أين أتيت بهذا المبلغ؟".

ولفت رئيس نادي الزمالك: "الخطيب أخذ قرضًا بـ 300 مليون جنيه ولم يسدده، ولديه خسائر في الكرة تبلغ 200 مليون جنيه، هذا غسيل أموال أو تمويل من جماعة الإخوان".

وتابع: "لم يتحدث أحد من المنتقدين عن ضم ناصر منسي إلى الزمالك، وطلبوا رحيلي عن منصبي وأحمد وأمير مرتضى أيضًا، نحن لا نعمل عندكم".

واختتم مرتضى منصور: "الزمالك لو عاد فقيرًا فهذا بسبب حجز ممدوح عباس على أموال النادي، وكيف لناد فقير أن يجلب ناصر منسي بـ20 مليون جنيه".