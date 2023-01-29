«كلاتنبرج ضحك علينا».. عصام عبدالفتاح: لا أحد يرغب في تطوير التحكيم المصري والقصة في الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، على تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج باستقالته من رئاسة لجنة الحكام من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، إنه "لابد أن نكون منطقيين وعندما نناقش أي مشكلة نقوم بمناقشتها بموضوعية، كان اختيار كلاتنبرج خطأ ومضحك منذ البداية، هناك أشخاص مصريين في التحكيم للأسف يدافعون عنه".

وأضاف عبدالفتاح: "لن أتولى أو أعود مرة أخرى للتحكيم المصري، لأنه لا يوجد أحد يرغب في التطوير بشكل صحيح، القصة منذ البداية وحتى النهاية متمثلة في الأهلي والزمالك، لا يوجد أحد يرغب في التطوير من الأساس".

وتابع رئيس لجنة الحكام السابق: "هناك دول لا تقل عن مصر لديهم خبراء أجانب يحصلون على ربع راتب كلاتنبرج، مع أنه ليس خبيرًا"، مشيرأً إلى أن "كلاتنبرج ضحك علينا بجميع المقاييس، يجب أن يتم محاكمة كلاتنبرج، ومن تعاقد معه يجب أن يدفع المبالغ التي حصل عليها".