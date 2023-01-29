شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عودة محمود شبانة بعد مواجهة فيوتشر رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار إلى نادى سموحة، بعد إرسال قيمة قطع الإعارة والمقدر بمليون جنيه بشكل رسمى.

وسيعود محمود شبانة إلى الزمالك بعد مواجهة فريق فيوتشر، والانتظام فى تدريبات الفريق من يوم الاثنين استعدادا لمواجهة فاركو.

وانضم محمود شبانة إلى فريق سموحة فى بداية هذا الموسم معارا من الزمالك لمدة موسم، مع وجود بند يمنح الزمالك إمكانية استعادة اللاعب فى الانتقالات الشتوية بعد دفع مليون جنيه وهو ما قام الزمالك بتفعيله.

وأكد خالد الغندور خلال برنامج "زملكاوى" إرسال الزمالك الشيك لنادى سموحة على أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الزمالك بعد مواجهة فيوتشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.