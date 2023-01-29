شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج يكشف دور الرمادى فى تألقه مع أسوان.. وموقفه من عرض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد بلحاج، لاعب فريق أسوان، عن تأثير أيمن الرمادي، مدرب فريق أسوان، في المستوى الفني الخاص به.

قال بلحاج، في تصريحات تليفزيونية: "منذ اليوم الأول تلقيت ترحيبا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، وخاصة الشعب الأسواني".

وأضاف: "منذ قدوم أيمن الرمادي غير الكثير من الأشياء، وكان ينصحني دائما بالهدوء وأبتعد عن التوتر، وهذا ساعدني كثيرا، وربيع ياسين أيضا ساعدني جدا، صراحة الثنائي ساعدني كثيرا".

وعن الفوز على الزمالك في الدوري قال: "عندما تلعب أمام فريق كبير تحتاج أن تكون أكثر تركيزا وانتباها، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز".

ورد أحمد بلحاج على مفاوضات الزمالك لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قائلا: "أنا الآن لاعب في أسوان، وأحب أسوان جدا منذ اليوم الأول لانضمامي إلى هذا النادي".

وأضاف: "أنا مع أسوان حتى النهاية، وبالنسبة لمفاوضات الزمالك أعتقد أن وكيلي يعرف أكثر مني، وهو مُتولي تلك الأمور، منذ اليوم الأول شعب أسوان رحب بي بشكل كبير وهذا ساهم في تألقي".

وتابع لاعب فريق أسوان: "أعرف بعض اللاعبين المغاربة ولكنهم ليسوا مُقربين مني بحكم تواجدي في إسبانيا مُعظم الوقت".

وعن محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، قال: "لاعب مُحترم بالطبع، وأعرفه جيدا"، وعن أمنيته بشأن اللعب بجانب شيكابالا قال: "إن شاء الله".