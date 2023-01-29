شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يعلن عن التعاقد مع لاعبين جديدين لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، عن صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا للدور الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرى بالقسم الثانى.

وتعاقد المنصورة مع على شوقى الذى يجيد فى مركز المهاجم والهاف اليمين واليسار، وكان لاعبا فى صفوف كل من: نجوم المستقبل والداخلية والمصرية للاتصالات والقناة وأخيرا فى دكرنس.

كما تعاقد المنصورة مع النيجيرى بيه أكينى قادما من حرس الحدود الذى يلعب فى مركز الباك لفت صاحب الـ19 عاما، ليكون الصفقة الثالثة للفريق بعد التعاقد سابقا مع محمد رزق لاعب السكه الحديد 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وكتب الحساب الرسمى لنادى المنصورة على "فيس بوك": "قناص، هداف، صاحب خبرات رحبوا معانا بالنمر الجديد "علي شوقي" في صفوف البرتقالي، يلعب في مركز المهاجم و الهاف اليمين واليسار، ولعب لأندية نجوم المستقبل و الداخلية و المصرية للاتصالات والقناة ودكرنس.. أهلا بيك في زعيم الدلتا يا قناص".

وأضاف الحساب الرسمى للمنصورة: "نيجيري بيه أكيني برتقالي.. رحبوا معانا بالنمر الجديد "أكيني" قادماً من حرس الحدود صاحب الـ19 عاما ويلعب في مركز الباك لفت.

ويحتل فريق المنصورة المركز الرابع في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر لقاء وحيدا، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.