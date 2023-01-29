شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: تغلبنا على الغيابات المؤثرة أمام المصرى.. وهذه مزايا العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على النادي المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز مساء السبت.

وقال حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزًا صعبًا على النادي المصري، رغم غياب أكثر من عنصر أساسي، مثل أحمد عبد العزيز مودي، وجابر كامل، وكذلك أحمد شريف، وغيرهم، كما أن الفريق البورسعيدي يسير بشكل مميز في المباريات الأخيرة منذ تولي حسام حسن تدريب الفريق، وهو ما جعل المباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "التعاقد مع طارق العشري لتدريب الفريق، مكسب كبير، نظرًا لما يمتلكه المدير الفني من خبرات كبيرة وباع طويل في بطولة الدوري الممتاز، مع حرس الحدود وطلائع الجيش وغيرهم من الأندية التي حقق معها نجاحًا كبيرًا، وهو الاختيار المناسب لفاركو في التوقيت الحالي بعد استقالة إيهاب جلال الذي أتوجه له بالشكر على الفترة الماضية".

وحقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطية الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة وما زال فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة وما زال في المركز الثامن.