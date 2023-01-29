شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أوكلاند سيتي: نتائج الأهلي الجيدة مع كولر تمثل مصدر ضغط على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كامرون هويسون، قائد فريق أوكلاند سيتي، عن مواجهة فريقه ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلا: "عندما تشارك في بطولة كأس العالم للأندية عندها تعلم أنك ستلاعب مستوى عاليا من الفرق واللاعبين و نحن سعداء بوجودنا هنا ونحن في المعسكر لدينا إيمان كبير ونعلم أننا وضعنا قدما على الطريق الصحيح وبالفعل في الطريق، ونتطلع للمواجهة والتحدي"

وأضاف هويسون، في تصريحات تليفزيونية: "لقد نظرنا إلى نتائج مارسيل كولر مع النادي الأهلي، فهم لم يُهزموا هذا الموسم، وهذا سيشكل ضغطا عليهم، ونحن في غاية الهدوء، وقد أعددنا معسكرات قبل المجيء، واللاعبون جاهزون للعب ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن نحن نعلم أنه يمكننا إتمام العمل".

وتابع: "إنهم يمتلكون لاعبين جيدين في الفريق، ولديهم لاعبون كثر منضمون للمنتخب الوطني المصري، لذا فالموضوع ليس لاعبا واحدا، ولكن الفريق كله جيد.. نحن سنلتزم بالخطة ونعمل على تنفيذها ونعلم أننا إذا التزمنا ستكون لدينا أفضلية".

واستطرد: "لا أعتقد أن الخطة ستتغير، من جهتنا سنلعب للحفاظ على الكرة، ولكي أكون صريحا فإن الأمور لن تتغير كثيرا، فكما قلت هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، وكنا نتابعهم، لذا سنلعب كرة القدم، وستكون هناك خطة لوضع كل لاعب في مكانه.. لذا ستكون هناك تعليمات صارمة من المدير الفني والجهاز للاعبين، علينا نقل هذه التعليمات من الغرفة وتنفيذها بالملعب".

واختتم قائد فريق أوكلاند سيتي تصريحاته قائلا: "لقد أعددنا معسكرا رائعا ببرشلونة، وكنا هناك لمدة 10 أيام وكنا جميعا معا وكانت كرة القدم هي كل شيء لدينا وهو شيء لم يحدث إلا بعد أن تركنا نيوزيلندا، ولذا يمكن القول إنه من الرائع الالتزام الذي كان عند كل اللاعبين والجهاز، والجميع اجتهد في كل شيء للتجهيز لتلك المباراة ضد الأهلي".