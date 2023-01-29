شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسي عن رفضه عروضا أخرى: أنا أهلاوي وأفتخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي الرسمية تصريحات للوافد الجديد الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأحمر، للمرة الأولى بعد انتقاله من وفاق سطيف.

وقال قندوسي: "أنا سعيد بالانضمام للنادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، وسعيد بدعم 80 مليون أهلاوي في مصر بخلاف المتواجدين في العالم كله".

وأضاف اللاعب الجزائري: "تلقيت عدة عروض من أندية مصرية وداخل وخارج الوطن، ولكني اخترت الأهلي الكبير لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي والعالمي".

وتابع: "أشكر نادي سطيف ومسؤوليه، وأشكر الأهلي وجهازه الفني لإصراره على ضمي إلى صفوف الفريق".

واختتم قندوسي تصريحاته قائلا: "أتمنى من الله التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات.. أنا أهلاوي وأفتخر".

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادى وفاق سطيف الجزائري، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وقال توفيق إنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادى وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التى تربط الناديين الشقيقين.

قندوسي هو رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو".