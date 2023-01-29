شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يرفض رحيل المغربي بلحاج للزمالك في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، من لجنة الكرة بالنادي رفض أي عروض للاعب المغربي أحمد بلحاج، صانع ألعاب الفريق، في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المدير الفني، في جلسة جمعته بإدارة النادي ولجنة الكرة، أن النادي في حاجة للتدعيم في بعض الصفوف، ولا يمكن التخلي عن لاعب بقيمة بلحاج في توقيت حرج يمر به النادي فنيا وماليا.

وشدد الرمادي على أهمية تواجد اللاعب وتأجيل مناقشة أي عروض في الوقت الحالي، على الأقل حتى ينتهى هذا الموسم، ويضمن الفريق الجنوبي تواجده بين الكبار في الموسم المقبل.

ويقدم بلحاج مستوى مميزا مع فريق أسوان جعله واحدا من أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، حيث شارك اللاعب تقريبا في جميع المباريات، حيث شارك اللاعب في 16 مباراة التي خاضها الفريق الأسواني في الدوري، وأحرز 3 أهداف وصنع 7 أهداف.

وينتظر الزمالك إنهاء الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة، خاصة بعد الحصول على موافقة المدير الفني للفريق أسامه نبيه والذي أشاد باللاعب.