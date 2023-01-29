شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تتجه إلى مقر إقامتها بتطوان قبل المشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية إلى مدينة تطوان، حيث مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى مدينة طنجة بعد رحلة طيران استغرقت نحو 6 ساعات.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة تطوان، عبر السفر بالحافلة، في رحلة تستغرق نحو 60 دقيقة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو مباشر من وصول البعثة مطار طنجة قبل التحرك منها إلى مدينة تطوان.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة طنجة المغربية بعد 6 ساعات طيران، قبل أن تستقل البعثة الحافلة إلى مدينة تطوان للإقامة بها وخوض المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار ختام الاستعدادات بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب.