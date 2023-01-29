شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف: قندوسى كان يتمنى الانضمام للأهلى منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجزائري إبراهيم العرباوي، المدير العام لنادي وفاق سطيف، كواليس بيع مواطنه أحمد قندوسي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا: "عقدنا مع الأهلي لبيع قندوسي به 10 بنود، وقندوسي سيغادر إلى المغرب للالتحاق ببعثة الأهلي غدا او بعد غد على أقصى تقدير".

وقال العرباوي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الصفقة تمت مقابل مليون دولار وهناك 15% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل، والبنود الموجودة في العقد عادية للغاية".

وعن حقيقة دخول بيراميدز في الصفقة أكد أن الفريق السماوي دخل بقوة ولكن في آخر المطاف بعد سلسلة من المفاوضات مع الأهلي، الأهلي فريق عريق ونعتبره ريال مدريد في قارة أفريقيا.

وأوضح أن هناك وكيلا سوريا كان وسيط الزمالك للتعاقد مع قندوس طلب عمولة له هو من الصفقة، بنسبة 15% من قيمة الصفقة، واستمر 15 يوما يتحدث معنا بشأن ضم قندوسي للزمالك ولكن الزمالك لم يحسم الصفقة والأهلي كان أكثر احترافية منه.

وأضاف: "الوكيل السوري كان يرغب في الحصول على 15% من قيمة الصفقة ونحن فريق محترف؛ لأن الأموال تحول على حساب النادي، ويكون على علم بها الفيفا والقانون يمنعنا من الإقدام على هذه الأفعال".

وتابع: "من احترافية الأهلي أنه أرسل مندوب لحسم الصفقة وصل الخميس واستمر معنا الجمعة وأنهينا العقد مساء السبت".

وفيما يخص رغبة أحمد قندوسي أشار إلى أن اللاعب كان سعيدا للغاية بعد معرفته بخبر اللعب للأهلي ومنذ عامين يقول أتمنى الانتقال للعب في الأهلي، واللاعب رفض التعاقد مع الزمالك في مقابل أن ينتقل للأهلي".

واختتم العرباوي تصريحاته قائلا: إن قندوسي لاعب جيد ومنضبط ولديه إمكانيات كبيرة وسيستفيد منه الأهلي كثيرا لو تم توظيفه بشكل جيد ولديه قوة بدنية كبيرة.