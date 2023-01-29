شكرا لقرائتكم خبر عن رزقي حمرون يتخطى الشحات ويتساوى مع كهربا فى قائمة أسرع هدف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم الجزائري رزقي حمرون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، قائمة أسرع هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز بقوة عقب إحرازه هدف التقدم في مرمى المصري مساء، السبت في الثانية 24 ليحتل به المركز الثامن في ترتيب أسرع هدف في الدوري.

هدف رزقي في مرمى المصري جعله يتقاسم المركز الثامن مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد أن نجح الأخير في إحراز هدف بقميص الزمالك في مرمى الاتحاد في الثانية 24.

ولم تكن هي المرة الأولى لرزقي حمرون في تسجيل الأسرع، فقد نجح في اقتحام قائمة الأسرع أهداف في الدوري الموسم الماضي عندما سجل هدف في مرمى نادي فيوتشر في الثانية 28 ليحتل بها المركز التاسع في ترتيب الأهداف الأسرع في الدوري.

ونجح فاركو في تحقيق الفوز مساء السبت على نادي المصري بهدفين مقابل هدف، أحرزهما رزقي حمرون.

وجاءت قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري كالتالي:

1- أيمن يونس مع الزمالك في شباك منتخب السويس عام 1991 (11 ثانية).

2- حسام باولو مع سموحة في شباك المصري عام 2016 (12 ثانية)، ويتقاسم معه نفس المركز اللاعب أحمد علي مع المقاولون العرب في شباك الداخلية عام 2019 (12 ثانية).

3- عبد الحميد حسن مع إنبي في شباك غزل المحلة عام 2005 (13 ثانية).

4- إسلام محارب مع طلائع الجيش في شباك سيراميكا كليوباترا عام 2021 (14 ثانية).

5- والتر بواليا مع الجونة في شباك طلائع الجيش عام 2020 (17 ثانية).

6- أحمد رؤوف مع وادي دجلة في شباك المقاولون عام 2017 (18 ثانية).

7- محمد بسيوني مع إنبي في شباك الزمالك عام 2019 (23 ثانية).

8- رزقي حمرون مع فاركو في شباك المصري عام 2023 (24 ثانية)، وتقاسم معه في نفس المركز محمود كهربا مع الزمالك في شباك الاتحاد السكندري عام 2018 (24 ثانية).

9- رزقي حمرون مع فاركو في شباك فيوتشر عام 2022 (28 ثانية).

10- حسين الشحات مع الأهلي في شباك إنبي عام 2021 (33 ثانية).