شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يعلن عن صفقتين الإثنين المقبل أحدهما لاعب من شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك سيعلن عن ضم صفقتين يوم الإثنين المقبل أو الثلاثاء على أقصى تقدير لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية.

وقال خالد الغندور، خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "أمير مرتضى منصور أكد لى خلال اتصال اليوم أن الزمالك سيعلن عن صفقتين قويتين يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل على حد أقصى".

وأضاف خالد الغندور: "أحد الصفقتين سيكون لاعبا من شمال أفريقيا مهم جدا، بالإضافة إلى صفقة مصرية قوية جدا للاعب ممتاز، ومحدش يزعل على صفقة أحمد قندوسى لأن الزمالك مش هيدفع فلوس كتير من أجل إرضاء السوشيال ميديا".

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.