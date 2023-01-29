شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد: أنا من ناشئى الأهلى والزمالك فاوضني وهدفى الانضمام لمنتخب مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر فايد، لاعب فريق المقاولون العرب، أن لديه طموحات كبيرة مع منتخب مصر للشباب وأنه يرغب في تحقيق نتائج جيدة معه، مشيرا إلى أنه ليست هناك مباريات سهلة في البطولة.

وقال عمر فايد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عشت خلال فترة الناشئين مع النادي الأهلي ثم انتقلت إلى المقاولون العرب".

وأضاف: "أنا من ناشئي الأهلي منذ 5 سنوات، وبدأت المشاركة أساسيا مع شوقي غريب، وهو له فضل كبير في بداية مسيرتي".

وأكد عمر فايد، أنه يسعى دائما لتحقيق المزيد من المستويات الجيدة في الفترة المقبلة، وأن هدفه الانضمام لمنتخب مصر الأول، وقال: "مثلي الأعلي من اللاعبين المصريين هو أحمد حجازي، وطريقة لعبي تشبهه كثيرا، على المستوى العالمي مثلي الأعلى هو فيرجيل فان دايك".