الامارات | الرمس يهزم دبا الحصن ويحرمه مركز الوصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الرمس على دبا الحصن بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الحصن ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى في نتيجة مفاجئة.

وفرط دبا الحصن بمركز الوصيف الذي كان بمتناوله بمجرد الفوز، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة، بينما أصبح رصيد الرمس 21 نقطة في المركز 12.

افتتح الرمس تسجيل الأهداف عن طريق لاعبه البرازيلي باولو هنريكي في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل دبا الحصن بواسطة لاعبه فيليب سوسي في الدقيقة 64، وتمكن الرمس من خطف هدف الفوز في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه سليمان الظنحاني.

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع الذيد، وبينونة مع العربي، ومصفوت مع التعاون.