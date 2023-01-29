الامارات | «يد مليحة» تطلب إنجاز الكأس الأولى من بوابة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريقا اليد في ناديي مليحة والشارقة، في الخامسة والربع من مساء اليوم، ضيفين على صالة نادي خورفكان، في المباراة النهائية لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، يتطلع من خلالها «مليحة» إلى لقبه الأول تاريخياً في المسابقات الرسمية لمرحلة الرجال، ويطمح إليها «الملك» بشعار النجمة الثالثة بعد تتويجه بالكأس موسمي 2015-2016 و2021-2022.

وفاز مليحة على الجزيرة (40-39) في الدور نصف النهائي، فيما فاز الشارقة على الوصل (31-24).

وقال مشرف كرة اليد في نادي مليحة، إبراهيم الحمادي، إن «الطموحات مشروعة لنيل اللقب الأول رسمياً».

بدوره قال مشرف كرة اليد في نادي الشارقة، جاسم محمد، إن «الحظوظ متساوية في نهائيات الكؤوس، خصوصاً أن الفريقين يمثلان إمارة الشارقة، إلا أن يد (الملك) المتسلحة بكوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات، عازمة على التتويج بثالث ألقاب هذه الموسم، بعد الفوز ببطولتي السوبر الإماراتي، وكأس الإمارات».