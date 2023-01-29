الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر السعودي
الفيحاء - الاتحاد 21:00
ميلان - ساسولو 15:30
يوفنتوس - مونزا 18:00
نابولي - روما 23:45
كأس الإتحاد الإنجليزي
برايتون - ليفربول 17:30
أوساسونا - أتلتيكو مدريد 19:15
ريال مدريد - ريال سوسييداد 00:00
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - استاد ريمس
23:45
الزمالك - فيوتشر 21:00
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