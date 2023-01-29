الروضة يقبض على صدارة دوري أولى اليد

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وأسفرت بقية نتائج مواجهات الجولة عن فوز الهداية على هجر (29-26)، وانتصار الجيل على الفيحاء (28-24)، وحقق العدالة فوزا عريضا على النجوم بنتيجة (16-53)، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل، حيث تقاسم الثقبة والفتح نقاط المواجهة بعد نهاية اللقاء بينهما (25-25)، وهو الحال نفسه للخويلدية والسلام اللذين تعادلا بنتيجة (29-29).ويتصدر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، ثم يأتي فريقا الخويلدية وهجر بالمركزين الثاني والثالث برصيد 28 نقطة، وبعدهما فرق العدالة والهداية في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 27 نقطة لكل منهما، في حين يتذيل الترتيب بالمركز الثاني عشر فريق النجوم بدون أي نقطة.
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