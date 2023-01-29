شكرا لقرائتكم خبر الروضة يقبض على صدارة دوري أولى اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد فريق الروضة بصدارة سلم ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 30 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار الرابع عشر له على فريق الجزيرة بفارق هدف وحيد بنتيجة (26-25)، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة التي جرت أمس.

وأسفرت بقية نتائج مواجهات الجولة عن فوز الهداية على هجر (29-26)، وانتصار الجيل على الفيحاء (28-24)، وحقق العدالة فوزا عريضا على النجوم بنتيجة (16-53)، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل، حيث تقاسم الثقبة والفتح نقاط المواجهة بعد نهاية اللقاء بينهما (25-25)، وهو الحال نفسه للخويلدية والسلام اللذين تعادلا بنتيجة (29-29).

ويتصدر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، ثم يأتي فريقا الخويلدية وهجر بالمركزين الثاني والثالث برصيد 28 نقطة، وبعدهما فرق العدالة والهداية في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 27 نقطة لكل منهما، في حين يتذيل الترتيب بالمركز الثاني عشر فريق النجوم بدون أي نقطة.