السعودية تنقذ الكرة الإسبانية من كارثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري بمشاركة فرق ريال مدريد وريال بيتيس وفالنسيا وبرشلونة، الذي حقق كأس البطولة بعد غياب دام 638 يوما، وذلك على حساب ريال مدريد 1-3 ، وهو اللقب الأول بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، أنقذ الكرة الإسبانية من كارثة.

كما أنقذ بقية الأندية الإسبانية من حرج مالي كبير بعد أن ضربت تداعيات فيروس كورونا الأندية الإسبانية، مما أدى إلى تأخر تحقيق إيراداتها وبطء في عملية النمو المالي، لكنها عادت وحققت ربحا ماليا جراء تلك الإيرادات التي بلغ نصيب الاتحاد الإسباني منها نحو 27.8 مليون يورو سنويا.

موارد كأس السوبر

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها عقب نهاية السوبر الإسباني بالسعودية أن 50% من فرق القدم الإسبانية كانت ستتوقف عن نشاطها الكروي نتيجة لعدم وجود دخل مالي يسهم في تسلم اللاعبين مرتباتهم الشهرية إلا أن موارد كأس السوبر الإسباني أسهم في تخفيف تلك المعاناة المالية إلى جانب تحقيق الأندية الأربعة المشاركة في الكأس مردودا ماليا إيجابيا.

وأكد رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم رامون كويتوس أن بطولة السوبر الإسباني مهمة في دعم الأندية بخلاف الأندية المشاركة في الكأس التي نالت حصتها المالية من المشاركة في السوبر بالإضافة إلى دعم أندية الدرجة الثانية بـ 140 ألف يورو.

الاستثمار السعودي

وذكر برنامج كرة القدم الإذاعي الإسباني الشهير «El Partidazo de Cop» أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستثمر نحو 40 مليون يورو في نظيره الاتحاد الإسباني، حيث ينال ريال مدريد وبرشلونة حصة أكبر من فريقي «ريال بيتيس» و»فالنسيا»، مشيرا إلى أن توزيع الأموال يأتي من الـ40 مليون التي يتلقاها الاتحاد الإسباني، لكن لا تتساوى الأندية المشاركة في المبلغ الذي يحصلون عليه، حيث يتم أخذ التصنيف التاريخي لكل ناد في الاعتبار.

وتتقاضى شركة «كوزموس» المملوكة لنجم برشلونة «جيرارد بيكيه» بحسب البرنامج مبلغ 4 ملايين يورو كعمولة.

وذكرت صحيفة «آل موندو» الإسبانية في وقت سابق أن العقد ينص في فقراته على أن تدفع السعودية 10 ملايين إضافية في حال كان طرفا النهائي ريال مدريد وبرشلونة، حيث يحصل كل فريق منهما على نحو 2.8 مليون يورو لمجرد المشاركة.

وفي حال عدم تأهل ريال مدريد أو برشلونة يتم تخفيض المبلغ الإجمالي بمقدار 5 ملايين يورو.

مبينا أن الأرباح السنوية التي يحققها اتحاد بلاده من كأس السوبر يتم توزيع منها على سبيل المثال 300000 يورو سنويا، لمساعدة الأندية في النفقات وسفر الفرق السنية وكرة الصالات، إضافة إلى دعم أندية الدرجة الثانية بـ 140 ألف يورو.

توزيع الأموال في كأس السوبر الإسباني على النحو التالي:

برشلونة: 2.8 مليون يورو.

ريال مدريد: 2.8 مليون يورو.

فالنسيا: 1.7 مليون يورو.

ريال بيتيس: 750 ألف يورو.