سباق اتحادي وفيحاوي لسوبر أول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الاتحاد الكروي الأول إلى تحقيق لقب كأس السوبر السعودية للمرة الأولى، بعد أن وقف عليه في نهائيين سابقين، خسر الأول أمام الفتح 2-3 عام 2013، والثاني أمام الهلال 1-2 عام 2018، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي العاصمة الرياض في تمام الـ8 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، حين ينازل فريق الفيحاء الذي يخوض أول نهائي سوبر له في تاريخه.

ويدرك الاتحاديون الذين أقصوا فريق النصر بقيادة نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة كبيرة، قوامها 3 أهداف لهدف في البطولة، اختلاف مواجهة أمام الفيحاء عن سابقتها في الدوري، التي انتهت لمصحة العميد بثلاثية نظيفة أن مباريات الكؤوس والنهائيات التي تحتم إعلان الفريق الفائز، تختلف من حيث المضمون والطموحات، إذ إن الطموح الفيحاوي كبير في هذه المسابقة، بعد إقصائهم الهلال بنجومه بهدف دون مقابل، وهو الأمل الذي ينشده أبناء المجمعة في تحقيق اللقب أمام الاتحاد، للمرة الأولى، كما فعلوه في الموسم الماضي، بعد أن تغلبوا على الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ قادهم إلى هذا النهائي.

اختلاف المدارس

تختلف المدارس الكروية في لقاء اليوم بين الفريقين، إذ يقود فريق الاتحاد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي يميل إلى أسلوب الضغط العالي، والاعتماد على وحدات السرعات المتمثلة في عبد الرحمن العبود، ورومارينيو داسيلفا، وعلى القوة الخلفية الثلاثية بوجود الحارس مارسيلو جروهي والمدافع أحمد حجازي ولاعب المحور طارق حامد.

أما المدير الفني لفريق الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، الذي سبق وأن واجه الاتحاد في نهائي كأس الملك 2018، وخسره بهدفين لهدف، فيميل كل الميل إلى إغلاق المناطق الخلفية للفريق، والاعتماد على الارتدادات الخاطفة والسريعة، بعد نصبه خطوطا دفاعية متينة، تبدأ من منتصف ملعبه والذي يلعب فيه قائده سامي الخيبري دورا كبيرا في قيادة خطوط الفريق، إلى جانب حضور حارس مرماه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، إلى جانب الحضور الهجومي الخاطف تحت راية سلطان مندش، والنيجيري أنتوني، وبمساندة البرازيلي باولينيو، والإسباني فيكتور رويس.

مسيرة الفريقين نحو اللقب

جاء تأهل الاتحاد للنهائي بعد فوزه الكبير على النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3-1، بينما تأهل الفيحاء عقب فوزه المهم على الهلال حامل اللقب 1-0.

وقدم الاتحاد مباراة كبيرة من الناحية التكتيكية أمام النصر، ونجح في الخروج ببطاقة التأهل للنهائي، بعد نجاح مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بفرض الضغط العالي على تشكيلة المدرب الفرنسي رودي جارسيا. ويطمح إلى مواصلة مستوياته الكبيرة خلال الموسم وحسم اللقب لصالحه، لا سيما وأنه يملك الأدوات التي تمكنه من ذلك.

ويبرز في صفوف العميد عدد من اللاعبين المميزين، يتقدمهم الثلاثي: البرازيلي مارسيلو جروهي، وإيجور كورونادو، ورومارينيو داسيلفا، والثنائي المصري: أحمد حجازي، وطارق حامد، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.

وخالف الفيحاء كل التوقعات وأطاح بالهلال حامل اللقب، بعدما قدم مباراة كبيرة، لعب خلالها وفق إمكاناته وحقق ما أراد، ويأمل في أن يكون حاضرا لحسم اللقب لصالحه، مثلما فعل في الموسم الماضي، عندما توج بكأس الملك.

ويعول الفيحاء على حارسه العملاق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي لعب دورا حاسما في نصف النهائي، إلى جانب البرازيلي باولينيو، والإسباني فيكتور رويس، والنيجيري أنتوني نواكايمي، وسامي الخيبري، وبندر ناصر، وسلطان مندش.

سجل البطولة







كان نظام كأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس



النظام الجديد يسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية، التي احتضنتها الرياض الأسبوع الماضي، بمشاركة 4 أندية، وتوج برشلونة بلقبها



الهلال أكثر الفرق السعودية تحقيقا لكأس السوبر بـ3 ألقاب



النصر حققها مرتين، وفرق (الفتح والشباب والأهلي) حققتها مرة واحدة



لم يسبق أن توج الاتحاد أو الفيحاء بلقب السوبر السعودي



يقود اللقاء الحكم الأرجنتيني الدولي فيرناندو رباليني



آبطال السوبر