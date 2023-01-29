أشرف حكيمي يتصدر قائمة أفضل لاعب عربي خلال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح موقع «جول بالعربي » المغربي أشرف حكيمي؛ ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة أفضل لاعب عربي خلال العام 2022 .

تتويج صاحب ال 24 عاما بالجائزة جاء بعد منافسة ضمن قائمة مطولة من 50 لاعبا، ثم استمر وجوده في القائمة النهائية، التي تضم 25 لاعبا، قبل أن يحسم محررو النسخة العربية من «GOAL» تتويج محترف سان جيرمان بالجائزة لأول مرة في تاريخه منذ استحداثها.

01 أشرف حكيمي: المغرب وسان جيرمان الفرنسي

ظهير أيمن أسود الأطلس، الذي أنهى هيمنة محمد صلاح على جائزة «جول 25»، بعد عام استثنائي قدمه صاحب الـ24 عاما.

إذا ذكر إنجاز المنتخب المغربي في مونديال 2022 ومهما مرت السنوات، سيذكر اسم حكيمي معه على الفور، بفضل نشاطه الأكثر من رائع في الجبهة اليمنى دفاعيا وهجوميا، والركلة الترجيحية الحاسمة التي سجلها بكل هدوء ضد إسبانيا بدور الستة عشر.

أما مع ناديه الفرنسي، فقد حصد لقب الدوري المحلي، إذ شارك حكيمي في العام الماضي في 29 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم، بجانب خلقه لـ28 فرصة لم تترجم لأهداف، بينما استعاد الكرة 124 مرة وشتتها 11 مرة.

02 محمد صلاح: مصر وليفربول

جناح أيمن الفراعنة، والذي لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية كلما خطا في الدوري الإنجليزي.

أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي، أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لستة مواسم متتالية، تخطى حاجز الـ100 هدف مع ليفربول، وغيرها من الأرقام التي حققها «مو»، قبل أن يختتم العام بالتتويج بجائزة «جلوب سوكر» كأفضل لاعب عربي بتصويت الجماهير.

03 ياسين بونو: المغرب وإشبيلية

حارس مرمى أسود الأطلس، بعد أدائه المذهل في مونديال قطر، إذ كان حجر الأساس في احتلال المغرب للمركز الرابع في الحدث العالمي.

خمسة أهداف فقط استقبلها بونو خلال سبع مباريات في مونديال قطر، بجانب كونه صاحب اللقطة الأهم في العبور من دور الـ16 بتألق في ركلات الترجيح أمام إسبانيا.

ومع الفريق الأندلسي، حصد بونو جائزة «زامورا» كأفضل حارس في الليجا الإسبانية في مارس الماضي، عن موسم 2021-2022، بعدما أسهم بقوة في حصد الفريق للمركز الرابع رغم أن زملاءه كانوا يمرون بحالة تراجع.

04 سفيان أمرابط: المغرب وفيورنتينا

أمرابط لم تكن مشاركة عادية في مونديال قطر، حيث احتلال المركز الرابع لأول مرة في تاريخ العرب، إنما قدم سفيان أفضل نسخة منه في الحدث العالمي، رغم أنه صرح أن ضغط المباريات في البطولة جعله يمشي بصعوبة، لكن داخل المستطيل الأخضر، ظهر في أفضل صورة له.

أشاد به الإيطالي جينارو جاتوزو؛ المدير الفني لفالنسيا الإسباني، مشبها إياه بنفسه وقتما كان ابن الـ27 من عمره، أما الظاهرة رونالدو فحرص على زيارته في مقر إقامة المنتخب المغربي في قطر، لإخباره بنفسه عن مدى إعجابه بما يقدمه في المونديال.

05 رياض محرز: الجزائر ومانشستر سيتي

جناح أيمن محاربي الصحراء، الذي واصل إعادة اكتشاف نفسه، ليشارك في 2022 في حصد فريقه الإنجليزي لقب الدوري المحلي، يصل به لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حصد محرز جائزة الأفضل مرتين مع مانشستر سيتي في العام الماضي شهري مارس وديسمبر، بجانب دخوله القائمة الأولية لأفضل لاعب أفريقي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

شارك الجزائري في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال 2022، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

06 إسماعيل بن ناصر: الجزائر وميلان

لاعب الوسط المدافع الجزائري، طفرة كبيرة شهدها عام 2022 دفعته للهروب من المركز الـ20 في قائمتنا لعام 2021، ليأتي في المركز السادس في العام الماضي.

هذه الطفرة حدثت بعدما تركته الإصابات وتوقفت عن ملاحقته في 2022، فلعب دورا مهما مع فريقه الإيطالي في حصد لقب الدوري المحلي، بعد غياب لسنوات.

28 مباراة شارك بها صاحب الـ25 عاما مع الروسونيري، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، بينما خلق 37 فرصة، واستعاد الكرة 190 مرة.

07 عز الدين أوناحي: المغرب وأنجيه

لاعب وسط أسود الأطلس، الذي لم يكتف باحتلال المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، إنما حصد إشادات من كل جانب ومن مدربين عالميين على ما قدمه في البطولة.

الإسباني لويس إنريكي؛ المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، والبرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، كلاهما كال الإشادات لنجم المغرب، بخلاف عدة نجوم آخرين.

ومع ناديه الفرنسي، شارك صاحب الـ22 عاما في 28 مباراة في الدوري المحلي خلال 2022، صنع خلالها هدفا وحيدا، لكنه خلق 25 فرصة لزملائه، بينما استعاد الكرة 100 مرة.

08 نايف أكرد: المغرب ووست هام - رين

قلب دفاع أسود الأطلس، والذي شهد العام الماضي نقلة كبيرة في مسيرته الدولية، إذ حجز مكانه الأساسي في تشكيل المغرب، بعدما كانت مشاركته متقطعة في السنوات الماضية. صاحب الـ26 عاما كان أحد صمامات الأمان في الخط الخلفي للمغرب في مونديال قطر حتى دور الـ16، قبل أن تضربه الإصابة وتبعده عن الثلاث مباريات المتبقية في البطولة، لكنه قام بأحد مهامه الأساسية، وخرج بمنتخب بلاده مستقبلا لهدف وحيد خلال الأربع مباريات التي شارك فيها أكرد.

وبالحديث عن مسيرته مع الأندية، قضى أكرد النصف الأول من العام مع رين الفرنسي، وخاض 13 مباراة، شتت الكرة خلالها 53 مرة، واستعادها 68 مرة.

09 سالم الدوسري: السعودية والهلال

جناح أيسر الأخضر، وصاحب الهدف التاريخي في شباك منتخب الأرجنتين، ضمن ثنائية في افتتاح مشوار منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، بخلاف إحرازه هدفا ثانيا في شباك بولندا.

ثنائية التورنيدو في مونديال 2022، جعلته هدافا تاريخيا للعرب في تاريخ كأس العالم، برصيد ثلاثة أهداف، متساويا مع مواطنه سامي الجابر، والمغربي يوسف النصيري والتونسي وهبي الخزري.

أما على مستوى ناديه، فحقق لقب الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، كان له دور بارز فيهما، خاصة الدوري الذي عاد به فريقه من بعيد وحسمه في الأمتار الأخيرة، رغم أن كافة المؤشرات كانت تتجه لتتويج الاتحاد.

10 رومان سايس: المغرب وبشكتاش - وولفرهامبتون

قلب الدفاع قبطان سفينة أسود الأطلس في مونديال قطر، والذي قادها للوصول لأكثر بر أمان لم يصل له أي منتخب عربي من قبل، لتحتل المركز الرابع في الحدث العالمي. وبالانتقال للحديث عن مسيرته مع الأندية، فرغم أنه كان أحد الركائز الأساسية في دفاع وولفرهامبتون الإنجليزي إلا أنه فضل الرحيل عنه بعد نهاية عقده في صيف 2022.

13 مباراة شارك بها المدافع المغربي مع الفريق الإنجليزي في النصف الأول من 2022، شتت خلالها الكرة 56 مرة، بينما اعترض 11 تسديدة، واعترض 23 تمريرة. وفي المقابل، خاض 11 مباراة مع الفريق التركي، شتت خلالها الكرة 46 مرة من مناطق الخطورة، واسترجع الكرة 54 مرة.