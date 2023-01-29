شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: العشرى أعاد الانضباط لفاركو.. والوقت يخدمنا قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال، مهاجم فريق فاركو لكرة القدم، أن لاعبي فاركو كانوا في الموعد، وأوفوا بوعدهم للمدير الفني الجديد طارق العشري بالفوز على المصري اليوم.

وقال جمال، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "اللاعبون قدموا مباراة بروح قتالية عالية، ونجحوا في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر أربعة لقاءات".

وأضاف الغزال، إن طارق العشري نجح في إعادة الثقة للاعبي فاركو، وأتوقع أن يكون هناك انضباط تكتيكي كبير في أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع لاعب فاركو: "هناك أسبوع متبقٍ على مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك، وهو ما يتيح الفرصة أمام المدير الفني الجديد، من أجل توصيل فكره التكتيكي للاعبي الفريق، لذلك أقول لجماهير فاركو ومحبي فاركو، انتظروا فاركو في الدور الثاني بشكل مختلف".

وحقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطيه الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة وما زال فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة وما زال في المركز الثامن.