شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 28 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف عن سعادته بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إتمام الصفقة مع ناديه الجزائري.

وقال أحمد قندوسي خلال تصريحات للقناة الرسمية لفريق وفاق سطيف: "الحمد لله أمضيت رسميا في الأهلي، وكل الأمور تمت بعمل جيّد".

كشف محمد خلف، المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف، التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال أحمد قندوسي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إعلان الأهلي التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

أكد خلف، في تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية، أن قندوسي انضم للأهلي نظير مبلغ مليون دولار، بحيث يقوم الأهلي دفع القيمة المالية على قسطين كل قسط بقيمة 500 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الجزائري على 15% من عائد بيع الأهلي للاعب في المستقبل.